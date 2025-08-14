3.72 BYN
Еўразійскі міжурадавы савет завяршыўся ў Чалпон-Аце
Еўразійскі міжурадавы савет завяршыўся ў Чалпон-Аце. Нагадаем, партнёры па "еўразійскай пяцёрцы" разгледзелі 20 пытанняў.
Як адзначыў прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын, нягледзячы на ўсе сучасныя выклікі, мы працягваем быць адзіным інтэграцыйным аб'яднаннем.
Сёлета завяршаецца рэалізацыя стратэгічных кірункаў развіцця еўразійскай эканамічнай інтэграцыі. Таму важна закласці фундамент для старту новага этапа. Беларускі бок прапаноўвае засяродзіць намаганні на паглыбленні прамысловай кааперацыі, падтрымцы стабільнасці харчовых рынкаў, працягнуць працу па ліквідацыі перашкод унутры Саюза і па фарміраванні адзінай сістэмы тэхнічнага рэгулявання.
Нагадаем, ужо наступным разам кіраўнікі ўрадаў збяруцца ў беларускай сталіцы. Еўразійскі міжурадавы савет Мінск прыме напрыканцы верасня.