Электрамабілі ў Беларусі: Уладзімір Каранік расказаў аб прататыпе і прыярытэтах у распрацоўцы

Дзень беларускай навукі святкуюць 25 студзеня ў Беларусі. Віншаванні дзеячам галіны, работнікам навукова-даследчых інстытутаў і ўстаноў вышэйшай адукацыі накіраваў кіраўнік краіны Аляксандр Лукашэнка.

Патэнцыял беларускіх навукоўцаў дазваляе ствараць распрацоўкі сусветнага ўзроўню. Задача - утрымаць пазіцыі ў традыцыйна моцных для беларусаў навуковых кірунках і пашырыць кампетэнцыі ў новых вектарах сусветнага навукова-тэхнічнага прагрэсу. Аб пераходзе на электрамабілі і перспектывах стварэння ўласнага прататыпа электракара расказаў старшыня Прэзідыума НАН Беларусі Уладзімір Каранік (гл. відэа).

