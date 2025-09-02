3.69 BYN
2.97 BYN
3.48 BYN
Фармгаліна, тэкстыль, мясаперапрацоўка - Беларусь і Узбекістан супрацоўнічаюць па многіх кірунках
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На III Беларуска-ўзбекскім жаночым бізнес-форуме дэлегацыі працягваюць працаваць над умацаваннем супрацоўніцтва па многіх кірунках: ад сферы АПК, лёгкай прамысловасці, машынабудавання да развіцця турызму і маладзёжнай сферы.
"Відавочна выяўлена некалькі кірункаў, па якіх мы на сённяшні дзень ужо адпрацавалі схему бізнес-камунікацый, - заўважыла дырэктар Віцебскага абласнога цэнтра маркетынгу і цэнтра падтрымкі прадпрымальніцтва Віцебскай вобласці Ірына Макаранка. - Гэта фармгаліна, тэкстыльная галіна (шаўкаводства), мясаперапрацоўка, рыбаперапрацоўка".