Гарачы сезон: сельгасвытворцы фарміруюць стабфонды

Паўнацэнны набор для баршчу ў свежым выглядзе на прылаўках магазінаў гарантавана будзе, упэўніваюць сельгасвытворцы. Таксама смачным і разнастайным будзе меню ва ўстановах бюджэтнай сферы.

Гэтай восенню Гомельскай вобласці пакладуць на захоўванне 18 тыс. т морквы, капусты, буракоў, бульбы, цыбулі, яблыкаў. Гаспадарка "Брылёва" спецыялізуецца на вырошчванні караняплодаў, гэтымі днямі іх актыўна ўбіраюць і звозяць у сховішчы.

У гандлёвую сетку прадукцыя адгружаецца ўжо зараз, але асноўныя аб'ёмы стабфонду для сацыяльнай сферы праляжаць у сховішчах, атэставаных пад кожны від прадукцыі, да красавіка-мая.