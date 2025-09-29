3.64 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
"ІНАПРАМ. Беларусь" - 500 кампаній і максімальная канцэнтрацыя інавацый на квадратны метр
Аўтар:Антон Малюта
Наша краіна гэтымі днямі пацвярджае статус буйнога прамысловага і выставачнага цэнтра Еўразійскага саюза. Мінск прымае ІННАПРАМ. Гэта ключавая падзея для дэманстрацыі тэхналогій, развіцця кааперацыі і ўмацавання дзелавых сувязяў паміж прадпрыемствамі. Пляцоўка заўсёды надае магутны імпульс развіццю ўзаемадзеяння паміж краінамі, такой яна сябе зарэкамендавала за гады працы.
На выставу прыехалі госці больш як з 20 краін. Перамовы ідуць фактычна нон-стоп. Завяршылася пленарная сесія пад слоганам "Саюз новых тэхналогій: ствараючы прамысловасць будучыні" з удзелам прэм'ер-міністраў краін ЕАЭС, СНД і далёкай дугі. Галоўныя вынікі першага дня выставы (падрабязнасці ў відэа).