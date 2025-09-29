"ІНАПРАМ. Беларусь" - 500 кампаній і максімальная канцэнтрацыя інавацый на квадратны метр

Наша краіна гэтымі днямі пацвярджае статус буйнога прамысловага і выставачнага цэнтра Еўразійскага саюза. Мінск прымае ІННАПРАМ. Гэта ключавая падзея для дэманстрацыі тэхналогій, развіцця кааперацыі і ўмацавання дзелавых сувязяў паміж прадпрыемствамі. Пляцоўка заўсёды надае магутны імпульс развіццю ўзаемадзеяння паміж краінамі, такой яна сябе зарэкамендавала за гады працы.