Інтэлектуальныя сістэмы кіравання, ШІ. На "ІНАПРАМ. Беларусь" абмеркавалі кіберрызыкі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску працягвае работу міжнародная выстава "ІНАПРАМ. Беларусь". На пляцоўцы 20 тыс. кв. м у BELEXPO прадстаўлены кампаніі з 24 краін.
30 верасня на ІНАПРАМ гаварылі пра кіберрызыкі. Укараненне інтэлектуальных сістэм кіравання, лічбавых двайнікоў і ШІ дазваляе прадпрыемствам значна павысіць эфектыўнасць, аптымізаваць вытворчыя працэсы і знізіць выдаткі.
Паводле даследаванняў, часцей за ўсё аб'ектамі кібератак у Беларусі становяцца дзяржсектар, прамысловасць і фінансавыя арганізацыі. Пры гэтым тры чвэрці атак у нашай краіне ажыццяўляліся з выкарыстаннем шкоднасных праграм.