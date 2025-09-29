Глядзець анлайнПраграма ТБ
Інтэлектуальныя сістэмы кіравання, ШІ. На "ІНАПРАМ. Беларусь" абмеркавалі кіберрызыкі

У Мінску працягвае работу міжнародная выстава "ІНАПРАМ. Беларусь". На пляцоўцы 20 тыс. кв. м у BELEXPO прадстаўлены кампаніі з 24 краін.

30 верасня на ІНАПРАМ гаварылі пра кіберрызыкі. Укараненне інтэлектуальных сістэм кіравання, лічбавых двайнікоў і ШІ дазваляе прадпрыемствам значна павысіць эфектыўнасць, аптымізаваць вытворчыя працэсы і знізіць выдаткі.

Паводле даследаванняў, часцей за ўсё аб'ектамі кібератак у Беларусі становяцца дзяржсектар, прамысловасць і фінансавыя арганізацыі. Пры гэтым тры чвэрці атак у нашай краіне ажыццяўляліся з выкарыстаннем шкоднасных праграм.

