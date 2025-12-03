3.76 BYN
Ізраільская авіякампанія запусціць рэйсы ў Мінск
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ізраільская авіякампанія запусціць рэйсы ў Мінск. Палёты стартуюць у лютым 2026 года і запланаваны двойчы на тыдзень - кожны панядзелак і пятніцу.
Рэйсы будуць выконвацца ў аэрапорт у Тэль-Авіве. Час у палёце складзе прыкладна 3 гадзіны 45 хвілін. Кошт білетаў ад 249 долараў у адзін бок.
У авіякампаніі адзначылі, што запуск рэйса абумоўлены вялікай цікавасцю пасажыраў да прамых пералётаў ва Усходнюю Еўропу.