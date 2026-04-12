Катлеты і паштэт з лубіну - беларускія навукоўцы распрацоўваюць новыя вегетарыянскія прадукты

Звыклыя стравы ў новым фармаце. Беларускія навукоўцы распрацавалі катлеты і паштэт для вегетарыянцаў. Асноўны інгрэдыент у іх - айчынны лубін (культура з высокім утрыманнем бялку). Прадукты закліканы стаць альтэрнатывай соевым вырабам і разнастаіць паўсядзённы рацыён беларусаў.

Расліннае харчаванне - трэнд, які набірае папулярнасць сярод беларусаў. На паліцах магазінаў нярэдка сустракаюцца гатовыя прадукты для вегетарыянцаў. Часцей за ўсё іх вырабляюць з рапсу, сланечніка, аўсу, пшаніцы, а таксама гароху і соі. Дарэчы, на закупку апошняй Беларусь траціць больш чым 60 млн долараў.

Каб знізіць залежнасць ад знешніх паставак і разнастаіць асартымент страў, навукоўцы прапанавалі зрабіць стаўку на айчынную сыравіну.

"Мы правялі маніторынг сярод высокабялковых прадуктаў, якія ёсць у Беларусі, і звярнулі ўвагу на расліну лубін. За апошнія чатыры гады ў нас пасяўныя плошчы пад лубін значна павялічыліся. Селекцыянеры працуюць над вывядзеннем сартоў, якія дазваляюць выкарыстоўваць лубін у харчовай прамысловасці", - расказаў навуковы супрацоўнік аддзела новых тэхналогій і тэхнікі НПЦ НАН Беларусі па харчаванні Аляксандр Данілюк.

З лубінам беларускія даследчыкі працуюць ужо не першы год. У партфелі Акадэміі навук снэкі, кексы і кулічы. Зараз навукоўцы пайшлі далей і пачалі дадаваць лубін у звыклыя стравы. Так з'явіліся вегетарыянскія катлеты ў двух варыянтах - з просам, морквай і цыбуляй, а таксама з пярлоўкай, грыбамі і гароднінай.

Яшчэ адна распрацоўка навукоўцаў - посны паштэт. Даследчыкі прапаноўваюць выкарыстоўваць яго ў якасці намазкі або соусу. У склад, акрамя лубіну, уваходзяць агародніна і спецыі. Прадукт атрымаў адразу некалькі смакавых рашэнняў: з бураком, з гарбузом, з кабачком, са шчаўем і са смажанымі лісічкамі з цыбуляй.

Перад тым як выкарыстоўваць лубін у прадуктах, навукоўцам прыйшлося вырашыць важную тэхналагічную задачу. У прыродным выглядзе сыравіна ўтрымлівае алкалоіды - горкія таксічныя рэчывы. Каб іх не было ў стравах, спецыялісты распрацавалі ўнікальную тэхналогію.