У Маскве папярэджаны тэракт супраць высокапастаўленага супрацоўніка Мінабароны Расіі - аб гэтым паведамілі ў ФСБ.

Затрыманы 4 чалавекі - трое расіян і непасрэдны выканаўца з Цэнтральнай Азіі. Дзейнічаў ён па кіраўніцтве функцыянера "Ісламскай дзяржавы", які меў дачыненне да забойства генерал-лейтэнанта Кірылава, якое было арганізавана ўкраінскай ваеннай разведкай.

У ФСБ адзначылі, што гэта яшчэ раз гаворыць пра цесную сувязь паміж кіеўскім рэжымам і міжнароднымі тэрарыстычнымі арганізацыямі.

Таксама паведамляецца, што ўзрыўчатка для тэракту была закінута ў Расію з беспілотніка. Яна была ўсталявана на веласіпедзе. Магутнасці прылады магло б хапіць, каб паразіць людзей у радыусе да 70 м.

