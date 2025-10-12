3.69 BYN
Праваслаўныя вернікі 14 кастрычніка святкуюць Пакроў Прасвятой Багародзіцы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
14 кастрычніка святкуецца вялікае праваслаўнае свята - Пакроў Прасвятой Багародзіцы. У царкве моляцца Божай Маці, якая ў 910 годзе явіла цуд: атуліла сваім покрывам і выратавала вернікаў Канстанцінопальскага храма, які быў абложаны сарацынамі.
Гэта падзея стала сімвалам аховы Багародзіцы ўсіх, хто да яе звяртаецца. Свята прыйшло на беларускія землі ў 12-м стагоддзі і з тых часоў лічыцца адным з 12 галоўных у праваслаўным календары.
Святкаванне паводле царкоўнай традыцыі пачынаецца вечарам 13 кастрычніка і працягваецца з раніцы 14-га. Пасля літургіі ў прыходах арганізуюць хрэсныя хады і пакроўскія кірмашы. Аасабліва адзначаюць урачыстасць у пакроўскіх храмах, якіх у Беларусі дзясяткі.