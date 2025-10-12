Белгідрамет: кастрычнік прынясе беларусам замаразкі і мокры снег

"У першай палове тыдня рэспубліка будзе знаходзіцца ў тылавой частцы цыклону з цэнтрам над цэнтральнымі раёнамі еўрапейскай Расіі. Па яго перыферыі ў рэспубліку будуць паступаць халодныя паветраныя масы з паўночных шырот. Тэмпературны фон панізіцца і чакаецца на 1-5 градусаў ніжэй за кліматычную норму, - расказала начальнік аддзела Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі Ганна Самафалава. - У начныя гадзіны тэмпература паветра чакаецца плюс 1-6 градусаў, пры праясненнях магчымы замаразкі 0 - мінус 2. Днём плюс 4-11. Час ад часу будуць ісці ападкі ў асноўным у выглядзе дажджу. Ва ўсходніх раёнах магчымы мокры снег".