3.69 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Белгідрамет: кастрычнік прынясе беларусам замаразкі і мокры снег
У Беларусі ўжо выпаў першы снег. Подых зімы адчулі ў вёсцы Шчыпечы Віцебскага раёна. Дарэчы, сіноптыкі папярэджваюць, што ў найбліжэйшы час захаваецца няўстойлівае надвор'е. Кастрычнік прынясе не толькі дажджы, але і замаразкі. Магчымы і снег, пакуль толькі мокры.
"У першай палове тыдня рэспубліка будзе знаходзіцца ў тылавой частцы цыклону з цэнтрам над цэнтральнымі раёнамі еўрапейскай Расіі. Па яго перыферыі ў рэспубліку будуць паступаць халодныя паветраныя масы з паўночных шырот. Тэмпературны фон панізіцца і чакаецца на 1-5 градусаў ніжэй за кліматычную норму, - расказала начальнік аддзела Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі Ганна Самафалава. - У начныя гадзіны тэмпература паветра чакаецца плюс 1-6 градусаў, пры праясненнях магчымы замаразкі 0 - мінус 2. Днём плюс 4-11. Час ад часу будуць ісці ападкі ў асноўным у выглядзе дажджу. Ва ўсходніх раёнах магчымы мокры снег".
У другой палове тыдня паветраныя патокі памяняюць свой напрамак з паўночнага на заходні. Тэмпературны фон наблізіцца да кліматычнай нормы. Уначы чакаецца плюс 3-9 градусаў, днём ужо 6-14 градусаў цяпла.