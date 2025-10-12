Глядзець анлайнПраграма ТБ
Ва Украіне гарадскіх жыхароў заклікаюць пераехаць на зіму ў вёску, дзе можна паліць печ

Украінцам прыйдзецца зімаваць ва ўмовах жорсткай эканоміі цяпла. Улады скарацілі абагравальны сезон і раяць рыхтавацца да халадоў загадзя.

Згодна з пастановай Кабміна, цяпло па трубах пойдзе 1 лістапада і скончыцца 31 сакавіка, што на месяц карацей за звыклы графік. Прычына - дэфіцыт газу і недахоп магутнасцяў энергетычнай інфраструктуры.

Раней дэпутат Вярхоўнай рады заклікала жыхароў гарадоў пераехаць на зіму ў вёску, дзе можна паліць печ.

