Ва Украіне гарадскіх жыхароў заклікаюць пераехаць на зіму ў вёску, дзе можна паліць печ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Украінцам прыйдзецца зімаваць ва ўмовах жорсткай эканоміі цяпла. Улады скарацілі абагравальны сезон і раяць рыхтавацца да халадоў загадзя.
Згодна з пастановай Кабміна, цяпло па трубах пойдзе 1 лістапада і скончыцца 31 сакавіка, што на месяц карацей за звыклы графік. Прычына - дэфіцыт газу і недахоп магутнасцяў энергетычнай інфраструктуры.
Раней дэпутат Вярхоўнай рады заклікала жыхароў гарадоў пераехаць на зіму ў вёску, дзе можна паліць печ.