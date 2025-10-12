3.69 BYN
Трамп паабяцаў заняцца Украінай пасля вырашэння канфлікту ў сектары Газа
Трамп паабяцаў заняцца вырашэннем канфлікту ва Украіне. Аб сваіх прыярытэтах на міжнароднай арэне ён сказаў у Кнесеце пасля заявы аб завяршэнні канфлікту ў Газе і планах уладзіць напружанасць паміж Пакістанам і Афганістанам. Кіраўнік Белага дома даручыў спецпасланніку па Блізкім Усходзе Уіткафу сканцэнтравацца на ўкраінскім пытанні.
"Мне гэты канфлікт дастаўся ў спадчыну, ён бушаваў, і я думаў, што яго будзе лёгка ўладзіць. Я думаў, што гэта будзе нашмат прасцей, чым тое, што мы толькі што вельмі паспяхова зрабілі з Ізраілем і многімі іншымі краінамі", - канстатаваў амерыканскі прэзідэнт.
Уіткаф акрамя работы над блізкаўсходнім напрамкам апошнія месяцы неаднаразова кантактаваў з расійскім бокам па ўкраінскім пытанні. Такія сустрэчы, па словах прэзідэнта ЗША, паказалі патэнцыял для прагрэсу.