У адной з мінскіх школ у музеі сабралі артэфакты ваенных гадоў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Арыгінальныя фота ваенных гадоў, рэліквіі герояў Вялікай Айчыннай вайны і артэфакты, знойдзеныя на палях бітваў. А яшчэ каштоўныя выданні кніг аб вайне ад беларускіх пісьменнікаў.
Збор прадметаў гістарычнай значнасці сабралі ў новым музеі СШ № 186 г. Мінска. Многія экспанаты прынеслі самі навучэнцы з сямейных калекцый.
Навучэнцы школы на базе музея баявой славы будуць праводзіць адкрытыя лекцыі. На гэты год запланаваны азнаямленчыя экскурсіі з суседніх устаноў адукацыі.