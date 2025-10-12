Глядзець анлайнПраграма ТБ
У адной з мінскіх школ у музеі сабралі артэфакты ваенных гадоў

Арыгінальныя фота ваенных гадоў, рэліквіі герояў Вялікай Айчыннай вайны і артэфакты, знойдзеныя на палях бітваў. А яшчэ каштоўныя выданні кніг аб вайне ад беларускіх пісьменнікаў.

Збор прадметаў гістарычнай значнасці сабралі ў новым музеі СШ № 186 г. Мінска. Многія экспанаты прынеслі самі навучэнцы з сямейных калекцый.

Навучэнцы школы на базе музея баявой славы будуць праводзіць адкрытыя лекцыі. На гэты год запланаваны азнаямленчыя экскурсіі з суседніх устаноў адукацыі.

