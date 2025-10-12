Глядзець анлайнПраграма ТБ
14 кастрычніка - Сусветны дзень стандартызацыі

Сусветны дзень стандартызацыі адзначаюць 14 кастрычніка. У аснове якасці і канкурэнтаздольнасці прадукцыі і паслуг ляжаць стандарты. Чым прагрэсіўней узровень іх патрабаванняў, тым лепш якасць.

Фонд дзеючых у Беларусі дзяржстандартаў налічвае каля 32 тыс. дакументаў, і яны пастаянна ўдасканальваюцца. Напрыклад, зараз фарміруецца нацыянальны тэхнічны камітэт па стандартызацыі ў сферы штучнага інтэлекту.

За 2025 год у Беларусі ўжо распрацавалі больш як 440 дзяржстандартаў. Яны датычацца самых розных сфер - ад машынабудавання і робататэхнікі да лёгкай і харчовай прамысловасці.

