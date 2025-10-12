3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Свята-Елісеўскаму Лаўрышаўскаму манастыру - 800 гадоў
Свята-Елісееўскаму Лаўрышаўскаму манастыру спаўняецца 800 гадоў! Ён лічыцца самым старажытным дзеючым мужчынскім у Беларусі. У жніўні прайшоў трохдзённы хрэсны ход, а галоўныя ўрачыстасці запланаваны на пачатак лістапада. З'едуцца тысячы гасцей і паломнікаў з розных краін.
Свята-Елісееўскі Лаўрышаўскі манастыр - адзін з найстарэйшых духоўных аазісаў Беларусі. Заснаваны ў далёкім 1225 годзе прападобным Елісеем, гэты манастыр стаў месцам сілы, малітвы і асветы. Тут перапісваюцца летапісы, навучаюцца манахі, умацоўваючы веру ў сэрцах шматлікіх пакаленняў.
Яго гісторыя - гэта чарада трагедый і трыумфаў: чаго тут толькі не было: пажары, разбурэнні ў поры вайны, падзелы тэрыторый. Але абіцель адрадзілася! Тут не толькі дзеючы манастыр, куды прыязджаюць паломнікі, але і сапраўдны культурны цэнтр з нядзельнай школай, студыяй выяўленчага мастацтва і гістарычным музеем, якія захоўваюць неацэнныя сведчанні мінулага (падрабязнасці ў відэа).