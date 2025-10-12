У фінале конкурсу "Краса Беларусі" - 15 шматдзетных мам

Шматдзетнае мацярынства можа быць прыгожым! Ужо пяты год запар гэта даказвае рэспубліканскі конкурс прыгажосці для шматдзетных мам "Краса Беларусі". Да яго фіналу застаюцца лічаныя дні. А пакуль 15 удзельніц актыўна рыхтуюцца да фінальнага шоу.

Дзе сям'я і сямейныя каштоўнасці - ключавое. А дзеці - галоўнае ўпрыгожанне жанчыны. І менавіта гэтыя фактары вырашальныя для ўдзелу ў рэспубліканскім конкурсе прыгажосці для шматдзетных мам "Краса Беларусі - 2025".