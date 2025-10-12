3.69 BYN
У фінале конкурсу "Краса Беларусі" - 15 шматдзетных мам
Шматдзетнае мацярынства можа быць прыгожым! Ужо пяты год запар гэта даказвае рэспубліканскі конкурс прыгажосці для шматдзетных мам "Краса Беларусі". Да яго фіналу застаюцца лічаныя дні. А пакуль 15 удзельніц актыўна рыхтуюцца да фінальнага шоу.
Раскажам, як праходзіць першы дзень конкурснага тыдня.
Спартсменкі, беларускі і проста прыгажуні. Нашы жанчыны не проста ламаюць стэрэатыпы, а смела задаюць новыя трэнды.
Дзе сям'я і сямейныя каштоўнасці - ключавое. А дзеці - галоўнае ўпрыгожанне жанчыны. І менавіта гэтыя фактары вырашальныя для ўдзелу ў рэспубліканскім конкурсе прыгажосці для шматдзетных мам "Краса Беларусі - 2025".
13 кастрычніка - першы дзень конкурснага тыдня. Расклад шчыльны і насычаны рознымі майстар-класамі. Так, мамы дакрануцца да асноў тэхнікі мовы, паспрабуюць сябе ў сцэнічным майстэрстве і фота- відэаздымцы, а яшчэ абавязкова прадэфіліруюць.
Наколькі прыгожае шматразовае мацярынства - чарговы раз можна будзе ўпэўніцца ўжо ў гэтую нядзелю, 19 кастрычніка. У сталіцы адбудзецца прыгожае фінальнае шоу.