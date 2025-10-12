У Мінску закрыты рух па вуліцах Максіма Багдановіча і Веры Харужай

Важная інфармацыя для мінскіх вадзіцеляў: у сталіцы закрылі для руху вуліцы Максіма Багдановіча (па няцотным боку) і Веры Харужай (па цотным боку). Закрылі надоўга, папярэдне, на 3 гады - да поўнага завяршэння будаўніцтва метро. Адпаведна, мяняецца і схема руху грамадскага транспарту. Тралейбусы і аўтобусы паедуць у аб'езд.