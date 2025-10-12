3.69 BYN
Прэзідэнт Беларусі ўзгадніў прызначэнне новых кіраўнікоў мясцовай вертыкалі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўзгадніў прызначэнне новых кіраўнікоў мясцовай вертыкалі, інфармуе БЕЛТА.
На пасаду першага намесніка старшыні Мінскага гарвыканкама ўзгоднены Аляксандр Камендант. Да гэтага часу ён працаваў на пасадзе старшыні камітэта эканомікі Гродзенскага аблвыканкама.
Аляксандр Новікаў зойме пасаду старшыні Гомельскага райвыканкама. Да гэтага ён кіраваў ААТ "Гомсельмаш".
Жыткавіцкі райвыканкам узначаліць Уладзімір Антоненка. Раней ён кіраваў Нараўлянскім райвыканкамам.
У сваю чаргу Нараўлянскі райвыканкам узначаліць Дзяніс Ядчанка. Перш - намеснік старшыні Нараўлянскага райвыканкама па пытаннях будаўніцтва і ЖКГ.
На пасаду старшыні Лоеўскага райвыканкама ўзгоднены Мікалай Клімянок. Раней ён займаў пасаду намесніка старшыні камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Гомельскага аблвыканкама.
Зэльвенскі райвыканкам узначаліць Юрый Касталомаў. Да гэтага часу ён быў дырэктарам КСУП "Ханчыцы-Нёман" Свіслацкага раёна.
Андрэй Гардзей узгоднены на пасаду старшыні Смаргонскага райвыканкама. Да гэтага часу ён займаў аналагічную пасаду ў Карэліцкім раёне.
У сваю чаргу Карэліцкі раён узначаліць Аляксандр Курыла. Раней - першы намеснік старшыні - начальнік упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Бераставіцкага райвыканкама.