Удмуртыя - радзіма Чайкоўскага, Калашнікава і месца старажытных традыцый
Аўтар:Дар'я Белавусава-Пятроўская
Тут нарадзіўся вялікі кампазітар Чайкоўскі, жыў і працаваў знакаміты канструктар Калашнікаў. Беларусь і Удмуртыя адкрываюць новыя маршруты для падарожжаў. У прыярытэце саюзнага турызму - зручная і камфортная лагістыка.
Прадзіманне паравоза - традыцыйны рытуал перад адпраўленнем у шлях. "Чайкоўскі экспрэс" - нібыта машына часу, пераносіць пасажыраў з ХХI стагоддзя ў стагоддзе XIX. Месца прызначэння Воткінск - радзіма вялікага рускага кампазітара (гл. у відэа).