Магутнасці растуць: БелАЗ і "Амкадор-Можа" мадэрнізуюць вытворчасць для павелічэння выпуску тэхнікі
Калі абноўлены "імідж" заводаў - адзін з ключавых фактараў павышэння якасці прадукцыі, а разам з ім і павелічэнне заказаў. Так, БелАЗ мадэрнізаваў свой цэх зборкі, выпрабаванняў аўтамабіляў і цягачоў. Яго магутнасці дазволяць павялічыць на траціну выпуск "бестселераў" - кар'ерных самазвалаў грузападымальнасцю ад 110 да 240 т.
А холдынг "Амкадор" уносіць уклад у развіццё АПК. Так, у Крупках на заводзе "Можа" рэалізуюць інвестпраект па пашырэнні плошчаў прадпрыемства, што дазволіць павялічыць магутнасці яго выпускаемай прадукцыі - гэта збожжасушыльныя комплексы. Тэхніка запатрабаваная не толькі ў Беларусі, але і іншых краінах.
Навінкі холдынга заўсёды можна ўбачыць і на найбуйнейшых экспазіцыях. "Амкадор" - пастаянны ўдзельнік такіх выстаў як "ІНАПРАМ" або "БЕЛАГРА".
Беларускі аграпрамысловы тыдзень адбудзецца ў самым пачатку чэрвеня 2026 года ў Мінскім міжнародным выставачным цэнтры.