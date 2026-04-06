Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ПрамысловасцьСельская гаспадаркаГандаль

МАЗ паставіць 100 машынакамплектаў у Азербайджан

Чарговы крок у супрацоўніцтве па лініі Беларусь - Азербайджан. 7 красавіка ў Мінску партнёры заключылі кантракт на пастаўку 100 машынакамплектаў МАЗ.

Развіццё беларуска-азербайджанскага партнёрства стала магчымым дзякуючы паслядоўным намаганням кіраўнікоў дзяржаў. Цяперашняе падпісанне - лагічны працяг прамысловай кааперацыі. Ужо ў найбліжэйшы час аўтакампаненты паступяць на Гянджынскі аўтамабільны завод. У далейшым сумесная камунальная тэхніка будзе працаваць на дарогах Азербайджана.

З 2007 года МАЗ актыўна развівае кааперацыю з Гянджынскім аўтазаводам. Таксама рэалізуюць сумесную праграму па вытворчасці аварыйна-выратавальнай, пажарнай і камунальнай тэхнікі па заказе МНС і Мінпрыроды Азербайджана. За апошнія 2 гады пастаўлена 95 адзінак. Такі фармат узаемадзеяння дазваляе аб'ядноўваць кампетэнцыі, узмацняць тэхналагічны патэнцыял і ствараць прадукцыю, запатрабаваную ў рэальным сектары эканомікі.

Разделы:

ЭканомікаПрамысловасць