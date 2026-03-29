МАЗ вырабіў 35-тысячную адзінку пасажырскай тэхнікі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Юбілейная, 35-тысячная адзінка пасажырскай тэхнікі выраблена на Мінскім аўтамабільным заводзе. Ім стаў аўтобус МАЗ-216 асоба вялікай умяшчальнасці, які ўжо выйшаў на маршруты ў Мазыры.
Галоўная рыса тэхнікі - 18-метровая даўжыня і сучлененая канструкцыя з "гармонікам". Рухавік усталяваны ў другой секцыі. Гэта дазваляе павялічыць пасажыраўмяшчальнасць. Усе аўтобусы абсталяваныя сістэмамі відэаназірання і кандыцыяніравання.
Галоўны козыр завода сёння - гэта электратранспарт. Вынік перасягнуў чаканні. Запас ходу - не меней за 240 км. Гэта дазваляе зараджаць аўтобусы толькі ўначы, эканомячы на інфраструктуры. Так, роўна год назад МАЗ завяршыў пастаўку буйной партыі такіх электробусаў у Санкт-Пецярбург.
Фота МАЗ