МАЗ вырабіў 35-тысячную адзінку пасажырскай тэхнікі

Юбілейная, 35-тысячная адзінка пасажырскай тэхнікі выраблена на Мінскім аўтамабільным заводзе. Ім стаў аўтобус МАЗ-216 асоба вялікай умяшчальнасці, які ўжо выйшаў на маршруты ў Мазыры.

Галоўная рыса тэхнікі - 18-метровая даўжыня і сучлененая канструкцыя з "гармонікам". Рухавік усталяваны ў другой секцыі. Гэта дазваляе павялічыць пасажыраўмяшчальнасць. Усе аўтобусы абсталяваныя сістэмамі відэаназірання і кандыцыяніравання.

Галоўны козыр завода сёння - гэта электратранспарт. Вынік перасягнуў чаканні. Запас ходу - не меней за 240 км. Гэта дазваляе зараджаць аўтобусы толькі ўначы, эканомячы на інфраструктуры. Так, роўна год назад МАЗ завяршыў пастаўку буйной партыі такіх электробусаў у Санкт-Пецярбург.

Фота МАЗ

