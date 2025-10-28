3.70 BYN
У Пусане прайшлі перамовы паміж лідарамі Кітая і ЗША
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У паўднёвакарэйскім Пусане завяршылася сустрэча Сі Цзіньпіна і Трампа. Перад пачаткам перамоў было заяўлена, што прадстаўнікі дзвюх краін дабіліся базавага кансэнсусу па асноўным коле праблем.
Штаты маюць намер увесці даволі высокія тарыфы на кітайскія тавары, якія пастаўляюцца ў Амерыку, каб ліквідаваць адмоўнае сальда гандлёвага балансу.
Апошнімі днямі з'явілася новае патрабаванне: Вашынгтон хоча, каб Пекін спыніў закупку расійскіх энерганосьбітаў. Кітай у cваю чаргу абмежаваў пастаўкі рэдказямельных элементаў і чыпаў на рынкі краін першага свету.
Цяперашняя сустрэча павінна калі не пакласці канец эканамічным канфліктам, то, прынамсі, спыніць эскалацыю гандлёвых войнаў, якія могуць нанесці непапраўны ўрон сусветнаму гандлю.