Новаўвядзенні ў крэдытнай праграме "На родныя тавары" пракаменціравалі ў МАРГ

Новаўвядзенні ў праграме льготнага спажывецкага крэдытавання "На родныя тавары" накіраваны на тое, каб была магчымасць набыць беларускую прадукцыю на выгадных умовах. Змяненні ўступаюць у сілу ўжо 7 красавіка.

Новыя патрабаванні для вытворцаў, якія хочуць удзельнічаць у праекце. У іх павінны быць сертыфікаты прадукцыі ўласнай вытворчасці. Дакументы выдае Беларуская гандлёва-прамысловая палата.