Новыя пагадненні, інвестыцыйны кластар - другі дзень працы выставы "ІНАПРАМ. Беларусь"
Аўтар:Аліна Лапо
Дзясяткі новых пагадненняў, стварэнне расійска-беларускага інвестыцыйнага кластара, будаўніцтва на рынку ЕАЭС і падрыхтоўка кадраў для прамысловасці будучыні - гэта толькі частка з тых тэм, пра якія сёння гаварылі на "ІНАПРАМ. Беларусь". Выстава завяршыла другі дзень прадукцыйнай працы.
Мінск. Верасень-2025. Сардэчна запрашаем на "ІНАПРАМ. Беларусь". Дзень другі.
Вялізны павільён адвялі пад беларускія тэхналогіі (падрабязнасці ў відэа).