Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ПрамысловасцьСельская гаспадаркаГандаль

Пяткевіч: У Беларусі і Чукоткі вялікія перспектывы супрацоўніцтва ў турызме

30 сакавіка ў Мінск прыбыў губернатар Чукоцкай аўтаномнай акругі Уладзіслаў Кузняцоў. Адразу пасля перамоў з Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам дэлегацыя накіравалася ва ўрад.

Уладзіслаў Кузняцоў сустрэўся з намеснікам прэм'ер-міністра Беларусі Наталляй Пяткевіч. Яна адзначыла вялікія перспектывы супрацоўніцтва ў турызме, харчаванні і прамысловасці. Горназдабыўная галіна расійскага рэгіёна мае патрэбу ў сучаснай і надзейнай тэхніцы.

Дарэчы, Чукотка валодае вялікімі запасамі розных карысных выкапняў (рэалізуюцца праекты па здабычы золата, медзі, волава). Беларусь прапануе не проста пастаўкі машын, але і поўны сэрвіс.

Наталля Пяткевіч:

"Мы прапануем механізм фінансавання, улічваючы вялікія дзяржаўныя праграмы, якія рэалізуюцца па развіцці жыллёва-камунальнай гаспадаркі, тэхніцы, ліфтах, напаўненні трансфарматараў. Актуальныя і запатрабаваныя ў любым пункце свету беларускія прадукты харчавання. Тут нам ёсць чым ганарыцца. Думаю, мы можам знайсці тут пункты судакранання".

Вынікам сустрэчы ў Саўміне стала падпісанне пагаднення паміж урадамі Беларусі і Чукоцкай аўтаномнай акругі аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і сацыяльна-культурным супрацоўніцтве.

Разделы:

ЭканомікаРасія