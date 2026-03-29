Пяткевіч: У Беларусі і Чукоткі вялікія перспектывы супрацоўніцтва ў турызме
30 сакавіка ў Мінск прыбыў губернатар Чукоцкай аўтаномнай акругі Уладзіслаў Кузняцоў. Адразу пасля перамоў з Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам дэлегацыя накіравалася ва ўрад.
Уладзіслаў Кузняцоў сустрэўся з намеснікам прэм'ер-міністра Беларусі Наталляй Пяткевіч. Яна адзначыла вялікія перспектывы супрацоўніцтва ў турызме, харчаванні і прамысловасці. Горназдабыўная галіна расійскага рэгіёна мае патрэбу ў сучаснай і надзейнай тэхніцы.
Дарэчы, Чукотка валодае вялікімі запасамі розных карысных выкапняў (рэалізуюцца праекты па здабычы золата, медзі, волава). Беларусь прапануе не проста пастаўкі машын, але і поўны сэрвіс.
Наталля Пяткевіч:
"Мы прапануем механізм фінансавання, улічваючы вялікія дзяржаўныя праграмы, якія рэалізуюцца па развіцці жыллёва-камунальнай гаспадаркі, тэхніцы, ліфтах, напаўненні трансфарматараў. Актуальныя і запатрабаваныя ў любым пункце свету беларускія прадукты харчавання. Тут нам ёсць чым ганарыцца. Думаю, мы можам знайсці тут пункты судакранання".
Вынікам сустрэчы ў Саўміне стала падпісанне пагаднення паміж урадамі Беларусі і Чукоцкай аўтаномнай акругі аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і сацыяльна-культурным супрацоўніцтве.