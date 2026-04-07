Развіццё прамысловай кааперацыі: Беларусь і Азербайджан збіраюць не менш за 700 трактароў за год
Беларусь умацоўвае кааперацыйныя сувязі з Азербайджанам. Напярэдадні ў Мінску падпісаны кантракт на пастаўку партыі машынакамплектаў аўтатэхнікі МАЗ.
Яны паедуць на Гянджынскі аўтазавод (гэта шматгадовы партнёр беларускіх машынабудаўнікоў). Супрацоўнічае прадпрыемства таксама і з МТЗ. Беларускія трактары ў Азербайджане вельмі запатрабаваныя. Попыт ёсць, а значыць, аб'ёмы трэба павялічваць. Пра гэта 8 красавіка гаварылі на пляцоўцы сталічнага завода.
Мінскі трактарны завод зусім хутка адзначыць 80 гадоў з дня заснавання. Гэта легендарнае прадпрыемства, у гісторыі якога былі самыя розныя моманты: узлёты, падзенні і праблемныя пытанні. Такой праблемай стаў распад Савецкага Саюза. Але дзякуючы ўвазе Прэзідэнта Беларусі прадпрыемства ўдалося захаваць. Але ўзнікла пытанне, як працаваць далей у сучасных рыначных умовах: альбо шукаць новых партнёраў, альбо аднаўляць старыя трывалыя саюзныя сувязі. Тут добрым прыкладам стаў Азербайджан.
Гэты праект запусцілі дзякуючы двум прэзідэнтам у 2007 годзе. Праз літаральна 2 гады сабралі тысячны сумесны трактар.
Зараз тэмпы яшчэ больш актыўныя - не менш за 700 трактароў за год. Такая лічба дазваляе адчуваць сябе на рынку ўпэўнена. Але можна і трэба яшчэ больш.
Таксама ў планах актыўна ісці ў трэція краіны і прапаноўваць сумесны прадукт там. Гэта будзе карысць адразу для дзвюх эканомік. Іншым можна браць за прыклад, як у сённяшніх няпростых умовах наладжваць моцныя адносіны з надзейнымі партнёрамі.
Беларускіх трактароў у Азербайджане стане яшчэ больш, а таксама грузавой і камунальнай тэхнікі (кантракт падпісаны напярэдадні). Не забываем пра сумесную зборку ліфтаў і будаўніцтва беларускага аграгарадка - рэалізацыя гэтых дамоўленасцяў з парадку дня не здымаецца. Беларусь і Азербайджан працуюць разам на карысць народаў дзвюх краін.