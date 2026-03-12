Развіццё ШІ, абарона рынку і прамкааперацыя: Пяткевіч пра галоўныя вынікі Савета ЕЭК у Маскве

Лічбавы парадак у рамках ЕАЭС і развіццё штучнага інтэлекту - у цэнтры ўвагі краін Еўразійскага саюза. Пра гэта гаварылі ў Маскве на пасяджэнні Савета ЕЭК. Акцэнт - на абароне нашага спажывецкага рынку, каб не было дэфіцыту тавараў, звязанага з умовамі надвор'я і абмежаваннямі паставак. Для гэтага краіны гатовыя прымаць меры рэгулявання ў рамках мытнай прасторы і шукаць кансенсус. Таксама акцэнт на развіццё прамысловай кааперацыі ў ЕАЭС (больш падрабязна - глядзіце відэа).