3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Рыжанкоў: Гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва паміж Беларуссю і РФ працягвае пашырацца
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Свету патрэбна новая сістэма гарантавання бяспекі, і ў гэтым сэнсе Беларусь і Расія гатовыя дзяліцца сваім вопытам наладжавання супрацоўніцтва ў рамках Саюзнай дзяржавы. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў па выніках перамоў з кіраўніком МЗС Расіі Сяргеем Лаўровым.
Міністры абмеркавалі пытанні знешнепалітычнай каардынацыі ў рамках еўразійскіх інтэграцыйных аб'яднанняў і розных міжнародных арганізацый. Не засталіся ў баку пытанні процідзеяння санкцыйнай і юрыдычнай агрэсіі калектыўнага Захаду.
Максім Рыжанкоў і Сяргей Лаўроў у рамках перамоў таксама абмеркавалі фарміраванне новай архітэктуры бяспекі ў Еўразіі і распрацоўку Еўразійскай хартыі разнастайнасці і шматпалярнасці ў XXI стагоддзі.