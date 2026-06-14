Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Сельская гаспадаркаПрамысловасцьГандаль

Рыжанкоў: Гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва паміж Беларуссю і РФ працягвае пашырацца

Свету патрэбна новая сістэма гарантавання бяспекі, і ў гэтым сэнсе Беларусь і Расія гатовыя дзяліцца сваім вопытам наладжавання супрацоўніцтва ў рамках Саюзнай дзяржавы. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў па выніках перамоў з кіраўніком МЗС Расіі Сяргеем Лаўровым.

Міністры абмеркавалі пытанні знешнепалітычнай каардынацыі ў рамках еўразійскіх інтэграцыйных аб'яднанняў і розных міжнародных арганізацый. Не засталіся ў баку пытанні процідзеяння санкцыйнай і юрыдычнай агрэсіі калектыўнага Захаду.

Максім Рыжанкоў і Сяргей Лаўроў у рамках перамоў таксама абмеркавалі фарміраванне новай архітэктуры бяспекі ў Еўразіі і распрацоўку Еўразійскай хартыі разнастайнасці і шматпалярнасці ў XXI стагоддзі.

Разделы:

ЭканомікаПалітыка