Сальда расказаў, што ў Херсонскай вобласці распрацоўваецца праект стварэння буйнога тэхнапарка

Адным з пунктаў у маршруце губернатара Херсонскай вобласці Уладзіміра Сальда стала новая пляцоўка сталічнага тэхнапарка. Кіраўніцтва Херсонскай вобласці зацікаўлена ў абсталяванні для апрацоўкі алейных культур, камунальнай і мотавелатэхнікі. Наведалі госці і цэхі мотавелазавода. Пазнаёміліся з наменклатурным шэрагам выпускаемай прадукцыі. Ёсць перспектыва стварыць дылерскі цэнтр завода ў Херсонскай вобласці (гл. у відэа).