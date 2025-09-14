3.63 BYN
Сальда расказаў, што ў Херсонскай вобласці распрацоўваецца праект стварэння буйнога тэхнапарка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Адным з пунктаў у маршруце губернатара Херсонскай вобласці Уладзіміра Сальда стала новая пляцоўка сталічнага тэхнапарка. Кіраўніцтва Херсонскай вобласці зацікаўлена ў абсталяванні для апрацоўкі алейных культур, камунальнай і мотавелатэхнікі. Наведалі госці і цэхі мотавелазавода. Пазнаёміліся з наменклатурным шэрагам выпускаемай прадукцыі. Ёсць перспектыва стварыць дылерскі цэнтр завода ў Херсонскай вобласці (гл. у відэа).