Лондан гатовы ўвесці войскі ў пасляваенную Украіну
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Армія Брытаніі гатова да поўнамаштабных, у тым ліку міратворчых аперацый ва Украіне пасля завяршэння канфлікту. Пра гэта піша The Guardian.
Паводле звестак крыніц выдання, брытанцы сумесна з саюзнікамі будуць выкарыстоўваць увесь спектр ваенных магчымасцяў - ад знішчальнікаў да пяхоты. Як падкрэслілі ў Мінабароны Злучанага Каралеўства, іх місія заключаецца ў аказанні ўсебаковай падтрымкі саюзнікам па НАТА для ўмацавання бяспекі ўсходняга флангу альянсу.
Раней агенцтва Bloomberg паведаміла, што Лондан перадаў Кіеву дадатковую партыю дальнабойных ракет Storm Shadow.