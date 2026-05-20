У Беларусі доля жанчын-прадпрымальніц за пяць гадоў павялічылася да 42 %
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі расце доля жанчын-прадпрымальніц. За пяць гадоў яна павялічылася да 42 %, паведамляе Мінэканомікі.
Каля 85 тыс. беларусак сёння займаюцца бізнесам: кансалтынгам, рэкламай, дызайнам, а таксама развіваюць індустрыю прыгажосці, швейную вытворчасць, турызм.
Але з кожным годам прадстаўніцы прыгожай паловы ўсё больш актыўна асвойваюць традыцыйна мужчынскія прафесіі - і ў сферах грузаперавозак, і ў прамысловасці, і ў IT.