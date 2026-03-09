3.72 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
У Беларусі дзейнічаюць новыя тарыфы на паслугі па зарадцы электрамабіляў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З 10 сакавіка ў Беларусі дзейнічаюць новыя тарыфы на паслугі па зарадцы электрамабіляў. Змяненне сінхранізавана з планавым пераглядам цэнаў на электраэнергію, паведамляе Беларуснафта.
Так, зарадка пераменным токам зараз каштуе 55 капеек за кВт*г (раней - 49 капеек). Хуткая зарадка - 73 капейкі. Пры гэтым кошт паслуг па рэзерваванні зарадных станцый і штрафы за прастой канектара пасля завяршэння сесіі застаюцца без змяненняў.
Мінулы раз аператар павышаў тарыфы 1 жніўня 2025 года.