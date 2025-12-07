У МАРГ палічылі, колькі будзе каштаваць аліўе на Новы год

У Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі палічылі, колькі будзе каштаваць салату аліўе на Новы год.

Прыгатаванне па класічным рэцэпце (у разліку на паўнавартасны салатнік) будзе каштаваць 11 рублёў. Для параўнання: у снежні 2024 года такі разлік даваў 13 рублёў.