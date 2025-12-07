3.78 BYN
У МАРГ палічылі, колькі будзе каштаваць аліўе на Новы год
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі палічылі, колькі будзе каштаваць салату аліўе на Новы год.
Прыгатаванне па класічным рэцэпце (у разліку на паўнавартасны салатнік) будзе каштаваць 11 рублёў. Для параўнання: у снежні 2024 года такі разлік даваў 13 рублёў.
Палічылі вараную каўбасу, бульбу, моркву, рэпчатую цыбулю, курыныя яйкі, салёныя агуркі, кансерваваны гарошак і маянэз.
У міністэрстве адзначаюць, што выніковая цана можа нават крыху змяніцца к канцу снежня, у тым ліку ў бок паніжэння за кошт дадатковых акцый і спецыяльных прапаноў.