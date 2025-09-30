3.65 BYN
Выстава "ІНАПРАМ. Беларусь" завяршыла працу ў Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэм'ерная Міжнародная прамысловая выстава "ІНАПРАМ. Беларусь" завяршыла працу ў Мінску. За тры дні мерапрыемства наведалі больш за 14 тыс. чалавек з 24 краін свету.
520 кампаній з Беларусі, Расіі, Узбекістана, Казахстана і Кыргызстана прадэманстравалі сваю прадукцыю на выставачнай экспазіцыі. Удзел шырокага кола кампаній і краін пацвярджае зацікаўленасць у паглыбленні эканамічнага супрацоўніцтва і стварэнні новых пунктаў росту. Наша прадукцыя запатрабаваная. Гэта даказаў як раз ІНАПРАМ. Выстава стала добрай пляцоўкай для правядзення перамоў і заключэння новых кантрактаў.