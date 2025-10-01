3.65 BYN
Вытворцы гародніны фарміруюць стабфонды краіны - як спорыцца праца на палях поўдня Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Як раз зараз айчынныя вытворцы садавінагароднінай прадукцыі фарміруюць стабфонды краіны. Гэтай восенню ў Гомельскай вобласці пакладуць на захоўванне 18 тысяч тон морквы, капусты, буракоў, бульбы, лука, яблыкаў. Стаіць задача насыціць рынак і даць сацсферы айчынную гародніну, каб сысці ад вітаміннага імпарту.
Як спорыцца праца на агароднінных плантацыях і як толькі што сабранай прадукцыяй запаўняюцца сховішчы - у сюжэце з Гомельскай вобласці (глядзіце відэа).