XIX эканамічны форум стартаваў у Гомелі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
16 дэлегацый з розных краін, больш за 500 удзельнікаў, шматлікія выставы і новыя інвестыцыйныя прапановы. 18 верасня ў Гомелі стартаваў XIX эканамічны форум.
Яго ўдзельнікі ўсклалі кветкі да легендарнага танка Т-34 і памятнага знака ахвярам генацыду беларускага народа - мемарыялу "Дрэва жыцця", якія размешчаны на месцы былога перасыльнага лагера "Дулаг-121", дзе ў гады Вялікай Айчыннай вайны фашысты знішчылі больш за 100 тыс. савецкіх ваеннапалонных. Прадстаўнікі дэлегацый з расійскіх рэгіёнаў, Кітая, Славакіі, Сербіі, Манголіі, Узбекістана на пленарным пасяджэнні абмеркавалі актуальныя пытанні міжнароднага гандлёва-эканамічнага і інвестыцыйнага ўзаемадзеяння.