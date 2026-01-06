3.67 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Замена абсталявання на Рагачоўскім МКК дае добрыя вынікі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У цэху натуральнамалочнай прадукцыі Рагачоўскага малочна-кансервавага камбіната замянілі абсталяванне па тэрмічнай апрацоўцы малака і ўсталявалі комплексную аўтаматызаваную лінію. Тэхнічная мадэрнізацыя ў рамках інвестпраекта дае добрыя вынікі, напрыклад, магчымасць выпускаць прадукцыю з больш працяглым тэрмінам захоўвання - ад 6 да 12 месяцаў.
Павялічваюцца і аб'ёмы сыравіны, якая перапрацоўваецца. Зараз цэх можа прымаць за суткі да 50 т малака экстра-класа. З канвеераў новай лініі сыходзяць пітныя вяршкі і стэрылізаванае малако з вітамінным прэміксам (гл. відэа).