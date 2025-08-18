3.70 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Аграрыі Брэсцкай вобласці завяршаюць жніво-2025 з рэкорднымі паказчыкамі
Аўтар:Ганна Буйкевіч
Брэсцкая вобласць завяршае жніво. Сёлета рэгіён атрымае рэкордны намалот збожжа. Ураджай ужо большы за леташні на 145 тыс. тон. А яшчэ ўпершыню ў гісторыі 8 раёнаў сталі 100-тысячніками. Летась іх было ўсяго 3. Паралельна з уборачнай аграрыі пачалі сяўбу азімага рапсу. Сёлета рэгіён павялічыў плошчы пад гэтую культуру на 2 тыс. гектараў, усяго больш за 72 тыс. (падрабязнасці ў відэа).