130 год таму нарадзіўся народны пісьменнік Беларусі Кандрат Крапіва

Ён прайшоў чатыры вайны, але захоўваў жыццялюбства і мог выклікаць у людзей усмешку. Кандрат Кандратавіч пражыў 95 гадоў. Нарадзіўся ў небагатай сялянскай сям'і, але стаў навукоўцам і нават пабываў у складзе беларускай дэлегацыі на Першай сесіі Генасамблеі ААН.

"Немагчыма вярнуць маладосць, нельга стаць зноў актуальным. Так, старасць можа доўжыцца бясконца, бо бяссмерцце, як там напісана, - гэта вялікі акіян, у якім плывеш, і канца, і краю няма і ніколі не будзе. Перад намі з'яўляюцца новыя героі - гэта пісьменнік пад псеўданімам Сусветны. Вядома, тут Крапіва ў характэрным для яго сатырычнай манеры разважае адносна паняццяў: хто больш значны - сусветны пісьменнік ці народны. А іронію сітуацыі падмацоўвае сапраўднае імя гэтага пісьменніка - Мікола Маляўка, які прызнаецца навукоўцу ў высакароднай, на яго погляд, мары - напісаць летапіс бессмяротнага чалавецтва".