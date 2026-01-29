3.74 BYN
30 студзеня спаўняецца 105 гадоў са дня нараджэння Івана Шамякіна
30 студзеня спаўняецца 105 гадоў са дня нараджэння народнага пісьменніка, лаўрэата Дзяржпрэміі СССР, дзвюх дзяржпрэмій БССР і прэміі Саюзнай дзяржавы Івана Шамякіна.
Любоў да літаратуры ў аўтара з'явілася яшчэ ў юныя гады. Першыя вершы пачаў пісаць падчас вучобы ў тэхнікуме. З-пад пяра аўтара выйшла вялікая колькасць раманаў, п'ес, аповесцяў, аповядаў, а таксама дзённікавых запісаў, артыкулаў і нарысаў, больш як 100 кніг і больш за 30 перакладаў для замежнага чытача.
На долю пісьменніка выпалі гады, апаленыя вайной. У часы ліхалецця Іван Шамякін узмужнеў на полі бою і вырас як паэт. Ён адным з першых у савецкай літаратуры пачаў распрацоўваць тэму Вялікай Айчыннай вайны. Пяру Шамякіна належыць пенталогія "Трывожнае шчасце" - самы маштабны ў беларускай літаратуры твор пра вайну.
Паводле яго кніг створаны кінафільмы і тэатральныя пастаноўкі. Напрыклад, карціна Міхаіла Пташука "Вазьму твой боль" або "Сэрца на далоні" рэжысёра Віктара Карпілава. Гэтыя кінасцэнары памятае не адно пакаленне.
Прымерыў Іван Шамякін і дэпутацкі партфель. У біяграфіі пісьменніка вялікая частка адведзена грамадска-палітычнай дзейнасці. Больш як 10 гадоў ён узначальваў Вярхоўны Савет БССР, некалькі разоў абіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР і БССР, быў членам Цэнтральнага камітэта Кампартыі Беларусі, старшынёй Беларускага камітэта абароны свету. У 1963 годзе пісьменнік нават наведаў ЗША ў складзе беларускай дэлегацыі.
Сёння імя Івана Шамякіна носіць Мазырскі дзяржаўны педуніверсітэт, у яго гонар названа адна са сталічных вуліц у мікрараёне Сухарава-4.
Да 105-гадовага юбілея Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва падрыхтаваў віртуальную выставу "Непрыдуманы Шамякін. Дакументальная спадчына класіка". Асабістае з жыцця пісьменніка разархіваваў і Добрушскі краязнаўчы музей, дзе ўзнавілі рабочы кабінет класіка.