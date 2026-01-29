30 студзеня спаўняецца 105 гадоў са дня нараджэння Івана Шамякіна

Любоў да літаратуры ў аўтара з'явілася яшчэ ў юныя гады. Першыя вершы пачаў пісаць падчас вучобы ў тэхнікуме. З-пад пяра аўтара выйшла вялікая колькасць раманаў, п'ес, аповесцяў, аповядаў, а таксама дзённікавых запісаў, артыкулаў і нарысаў, больш як 100 кніг і больш за 30 перакладаў для замежнага чытача.

На долю пісьменніка выпалі гады, апаленыя вайной. У часы ліхалецця Іван Шамякін узмужнеў на полі бою і вырас як паэт. Ён адным з першых у савецкай літаратуры пачаў распрацоўваць тэму Вялікай Айчыннай вайны. Пяру Шамякіна належыць пенталогія "Трывожнае шчасце" - самы маштабны ў беларускай літаратуры твор пра вайну.

Паводле яго кніг створаны кінафільмы і тэатральныя пастаноўкі. Напрыклад, карціна Міхаіла Пташука "Вазьму твой боль" або "Сэрца на далоні" рэжысёра Віктара Карпілава. Гэтыя кінасцэнары памятае не адно пакаленне.

Прымерыў Іван Шамякін і дэпутацкі партфель. У біяграфіі пісьменніка вялікая частка адведзена грамадска-палітычнай дзейнасці. Больш як 10 гадоў ён узначальваў Вярхоўны Савет БССР, некалькі разоў абіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР і БССР, быў членам Цэнтральнага камітэта Кампартыі Беларусі, старшынёй Беларускага камітэта абароны свету. У 1963 годзе пісьменнік нават наведаў ЗША ў складзе беларускай дэлегацыі.

Сёння імя Івана Шамякіна носіць Мазырскі дзяржаўны педуніверсітэт, у яго гонар названа адна са сталічных вуліц у мікрараёне Сухарава-4.