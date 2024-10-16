Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБліжні Ўсход

Амерыка паставіла ўльтыматум Тэль-Авіву

ЗША паставілі Ізраілю ўльтыматум з-за гуманітарнага крызісу ў сектары Газу.

Як паведамляюць СМІ, Вашынгтон накіраваў Тэль-Авіву пасланне аб тым, што гуманітарны крызіс павінен быць урэгуляваны на працягу месяца, каб адмяніць пагрозу ўвядзення зброевага эмбарга.

Чарговы ўкол у бок яўрэйскай дзяржавы і з Парыжа. Макрон на закрытым пасяджэнні Савета міністраў заявіў - прэм'ер Нетаньяху павінен памятаць, што Ізраіль створаны па рашэнні ААН, а таму не павінен аспрэчваць рашэнні арганізацыі.

У канцылярыі Нетаньяху з'едліва адказалі: "Мы нагадваем прэзідэнту Францыі, што не рэзалюцыя ААН стварыла Дзяржаву Ізраіль".

x

Чытайце таксама