Амерыка паставіла ўльтыматум Тэль-Авіву
ЗША паставілі Ізраілю ўльтыматум з-за гуманітарнага крызісу ў сектары Газу.
Як паведамляюць СМІ, Вашынгтон накіраваў Тэль-Авіву пасланне аб тым, што гуманітарны крызіс павінен быць урэгуляваны на працягу месяца, каб адмяніць пагрозу ўвядзення зброевага эмбарга.
Чарговы ўкол у бок яўрэйскай дзяржавы і з Парыжа. Макрон на закрытым пасяджэнні Савета міністраў заявіў - прэм'ер Нетаньяху павінен памятаць, што Ізраіль створаны па рашэнні ААН, а таму не павінен аспрэчваць рашэнні арганізацыі.
У канцылярыі Нетаньяху з'едліва адказалі: "Мы нагадваем прэзідэнту Францыі, што не рэзалюцыя ААН стварыла Дзяржаву Ізраіль".