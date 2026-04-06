Больш як 250 аўдыятвораў сабраныя ў мабільным дадатку "Чытанка"

Скарбы беларускага слова - у смартфоне. Больш як 250 аўдыятвораў - ад класікі да сучаснасці - сабраныя ў мабільным дадатку "Чытанка". У ім захаваліся ўнікальныя запісы, дзе радкі ажываюць галасамі саміх творцаў.

Для зручнасці ўкаранілі шэраг функцый: зараз можна адзначаць і захоўваць улюбёныя кнігі для хуткага доступу, а таксама дзяліцца імі ў сацсетках і месенджэрах.

Дадатак створаны пад эгідай Міністэрства інфармацыі сумесна з Белтэлерадыёкампаніяй і Беларускім дзяржархівам кіна-фотафонадакументаў.

