Музей гісторыі ВАВ і Саюз пісьменнікаў Беларусі прапанавалі другі паэтычны зборнік "Паэзія подзвігу"

У Мінску выйшла другая кніга сумеснага праекта Саюза пісьменнікаў Беларусі і Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны - "Паэзія подзвігу".

У паэтычны зборнік увайшлі вершы 22 аўтараў з Беларусі. У кожнага з іх свой стыль, але ўсіх паэтаў аб'ядноўвае памяць пра Вялікую Айчынную вайну і пераасэнсаванне падзей мінулых гадоў, у тым ліку і трагедый іх сямей.

Разделы:

КультураЛітаратураГісторыя