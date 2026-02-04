3.73 BYN
2.88 BYN
3.40 BYN
Музей гісторыі ВАВ і Саюз пісьменнікаў Беларусі прапанавалі другі паэтычны зборнік "Паэзія подзвігу"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску выйшла другая кніга сумеснага праекта Саюза пісьменнікаў Беларусі і Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны - "Паэзія подзвігу".
У паэтычны зборнік увайшлі вершы 22 аўтараў з Беларусі. У кожнага з іх свой стыль, але ўсіх паэтаў аб'ядноўвае памяць пра Вялікую Айчынную вайну і пераасэнсаванне падзей мінулых гадоў, у тым ліку і трагедый іх сямей.