Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
МастацтваКіноМузыкаВыставы

Памёр аўтар гімна Беларусі, народны паэт Уладзімір Карызна

Не стала народнага паэта Беларусі, лаўрэата Дзяржпрэміі рэспублікі, кавалера ордэна Францыска Скарыны Уладзіміра Карызны. Яму было 87 гадоў.

Любоўю да роднай краіны прасякнута ўся творчасць Уладзіміра Іванавіча. Хто ў Беларусі не ведае песень, напісаных майстрам: "Беларусь мая сінявокая!", "Журавінка", "На азёрах сініх".

Уладзімір Карызна - аўтар шматлікіх зборнікаў для дарослых і дзяцей. Больш як 200 яго твораў пакладзены на музыку. Іх выконвалі "Пясняры", "Сябры", "Верасы".

Карызна напісаў самыя галоўныя радкі для кожнага беларуса - Дзяржаўны гімн, які больш чым 20 гадоў уся краіна спявае ва ўнісон.

Месца развітання з народным паэтам будзе вядома пазней.

Разделы:

КультураЛітаратура