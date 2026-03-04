Памёр аўтар гімна Беларусі, народны паэт Уладзімір Карызна

Не стала народнага паэта Беларусі, лаўрэата Дзяржпрэміі рэспублікі, кавалера ордэна Францыска Скарыны Уладзіміра Карызны. Яму было 87 гадоў.

Уладзімір Карызна - аўтар шматлікіх зборнікаў для дарослых і дзяцей. Больш як 200 яго твораў пакладзены на музыку. Іх выконвалі "Пясняры", "Сябры", "Верасы".