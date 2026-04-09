Прэм'ера ў Белдзяржфілармоніі: 21 мая будзе прадстаўлена сімфанічная карціна Алены Атрашкевіч

Музыку яна абрала справай усяго свайго жыцця. У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі прайшоў юбілейны вечар Алены Атрашкевіч. За свой творчы шлях акадэмік сабрала цэлую калекцыю ўзнагарод.

Алена Атрашкевіч з'яўляецца лаўрэатам Нацыянальнай музычнай прэміі "Ліра", Рэспубліканскага конкурсу "Лепшы кампазітар года", прэміі "Зоркі Садружнасці", уладальнікам медаля Францыска Скарыны. Яна таксама аўтар вакальна-сімфанічных, камерных і харавых твораў, эстрадных песень, 15 дзіцячых мюзіклаў. У рэпертуары Атрашкевіч і гімн Мінскай вобласці. Менавіта паводле яе ініцыятывы ў 2006 годзе ў Мінскім дзяржаўным каледжы мастацтваў была адчынена новая спецыялізацыя "Мастацтва эстрады (спеў)".