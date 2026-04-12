Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
МастацтваКіноМузыкаВыставы

Вялікі тэатр, джаз, гранд-кірмаш: што чакае гасцей Нясвіжа ў новым турсезоне

У Нацыянальным гісторыка-культурным музеі-запаведніку "Нясвіж" рыхтуюцца да адкрыцця летняга турсезону.

Па традыцыі трупа Вялікага тэатра Беларусі зменіць мінскія сцэнічныя падмосткі на гістарычныя дэкарацыі. Чакаюць у Нясвіжы і рэгіянальныя тэатры. Слонімскі прывязе пастаноўку да Дня абароны дзяцей, таксама на гастролі прыедзе Пецярбургскі музычны тэатр.

Не абыдзецца ў ліпені без джазу. А ў жніўні адбудзецца "Гранд-кірмаш у палацы". У праграме фларыстычныя шоу, кірмаш рамеснікаў, модныя паказы, сярэдневяковыя танцы і экскурсіі.

За 2025 год музей-запаведнік наведала рэкордная колькасць турыстаў - больш як 570 тыс. чалавек. За I квартал 2026-га ў Нясвіжы пабывалі звыш 70 тыс. гасцей, прычым к лету тут чакаюць павелічэння турпатоку.

Летні турыстычны сезон музей-запаведнік адкрые ўжо ў маі.

Разделы:

Культура

Теги:

Несвиж