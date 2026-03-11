3.73 BYN
XXXIII Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш стартуе 17 сакавіка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
17 сакавіка стартуе XXXIII Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш. Форум упершыню прадоўжыцца 6 дзён. Свае выданні прадставяць аўтары з 23 краін - ад Арменіі да Кубы.
На стэндах размесцяць парадку 500 экспанентаў. Чытачоў чакаюць прэм'еры ад беларускіх выдавецтваў, міжнародныя стэнды. Кожная краіна-ўдзельніца атрымае квадратныя метры на выставе.
18 сакавіка адкрыецца міжнародны квартал з замежнай літаратурай.
Акрамя таго, упершыню на форуме будуць прапанаваны калектыўныя рэгіянальныя выданні. У дні працы кірмаша падвядуць вынікі конкурсаў, у тым ліку Нацыянальнай літаратурнай прэміі Беларусі.
На пляцоўцы кніжнага форуму пройдзе і традыцыйны Міжнародны сімпозіўм літаратараў і пісьменнікаў "Пісьменнік і час".