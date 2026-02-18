Глядзець анлайнПраграма ТБ
Замежныя дыпламаты па-беларуску праслаўлялі душэўную прыгажосць і мудрасць жанчын

У Мінску напярэдадні Міжнароднага дня роднай мовы прайшоў паэтычны вечар. Рэпертуар адпавядае аб'яўленаму ў краіне Году беларускай жанчыны. Кіраўнікі дыпмісій прачыталі творы выдатных паэтаў, якія праслаўляюць душэўную прыгажосць і мудрасць прыгожай паловы чалавецтва.

Мерапрыемства - традыцыйнае, аднак сёлета дапоўнена важнай дэталлю: усе творы выконваліся выключна на беларускай мове.

Міжнародны дзень роднай мовы, заснаваны ЮНЕСКА, сёлета адзначаецца 27-ы раз. Свята звяртае сусветную супольнасць на важнасць захавання моўнай разнастайнасці і культурнай спадчыны народаў.

